Россия атаковала Украину баллистикой и 280 дронами: сколько целей обезвредила ПВО

В ночь на 27 октября Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и 280 ударными дронами. ПВО обезвредило 257 целей, основным направлением удара был Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины .

В ходе ночной атаки по Украине российские войска применили баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, запущенные из Брянской области РФ, а также 280 ударных беспилотников.

Среди дронов были Shahed, в том числе 69 реактивных, "Гербера" и беспилотники-имитаторы типа "Пародия".

Беспилотники запускали по нескольким направлениям на территории России: Орла, Миллерова, Курска, Шаталового и Приморско-Ахтарска. Также их фиксировали из временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.

По данным воздушных сил, главным направлением российской атаки был Киев.

Сколько целей сбило ПВО

По предварительным данным на 09:00 27 октября, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 257 воздушных целей. Из них:

две баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400;

255 беспилотников Shahed, Гербера и других типов, среди которых 56 реактивных.

Отражение воздушного нападения обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В то же время, на момент обнародования возведения несколько ударных беспилотников еще находились в воздухе. Боевая работа продолжалась.

Последствия атаки РФ

Несмотря на работу украинской противовоздушной обороны, последствия российской атаки были зафиксированы на десятках локаций.

По информации воздушных сил, попадания средств воздушного нападения произошли на 25 локациях. Еще на 16 локациях было зафиксировано падение сбитых воздушных целей и их обломков.