Росія атакувала Україну 70 дронами: скільки збили і де працювала ППО

Наслідки атаки дронів на Київ

Окупанти атакували Київ хвилями, ворожі безпілотники заходили на місто групами, перед Києвом розділялися на поодинокі цілі. Дрони атакували столицю на надмалих висотах.

У Києві прямих влучань не було, всі дрони, які летіли на місто, знищили. Проте уламки впали у шести районах.

У Святошинському районі горіла багатоповерхівка, постраждав поліцейський. Також виникла пожежа у Шевченківському районі Києва.

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