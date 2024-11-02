Росія атакувала Україну 70 дронами: скільки збили і де працювала ППО

Росія в ніч на 2 листопада випустила по Україні 70 дронів. Протиповітряна оборона працювала у чотирьох областях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Вночі 2 листопада ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31П з Бєлгородської області. Окупанти завдали удару 71 ударним дроном та безпілотниками невстановленого типу. Пуски були з напрямків Орела та Курська.
Атаку відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. ППО працювала у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях.
Станом на 11:00 підтверджено збиття 39 ворожих дронів. 21 безпілотник локаційно втрачено, 5 - повернулись у Росію.
У повітрі залишається близько п'яти дронів. Бойова робота триває.
Окупанти атакували Київ хвилями, ворожі безпілотники заходили на місто групами, перед Києвом розділялися на поодинокі цілі. Дрони атакували столицю на надмалих висотах.
У Києві прямих влучань не було, всі дрони, які летіли на місто, знищили. Проте уламки впали у шести районах.
У Святошинському районі горіла багатоповерхівка, постраждав поліцейський. Також виникла пожежа у Шевченківському районі Києва.
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