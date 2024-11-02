Атака "Шахедів" на Київ: з'явилося фото пожежі будинку й уточнені наслідки

Внаслідок атаки безпілотників, у Києві загорілися два верхні поверхи 16-поверхового будинку. Проводиться евакуація жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України , КМВА та мера Києва Віталія Кличка.

Зазначається, що у Святошинському районі міста внаслідок атаки безпілотників сталося загоряння на площі 50 м2 і часткове руйнування в квартирах на 15 та 16 поверхах 16-поверхового житлового будинку.

Рятувальники евакуюють жителів будинку.

Внаслідок інциденту постраждав чоловік. Медики надали йому допомогу на місці.

Фото: ДСНС України (t.me/dsns_telegram) та КМВА (t.me/VA_Kyiv)

Оновлено 7:25

Зафіксоване падіння уламків також у Дніпровському районі. Внаслідок чого у 9-поверховому житловому будинку на одному поверхів сталося загорання балкону на площі 2 м.кв.

Інформація щодо потерпілих не надходила.

Оновлено 7:29

В ДСНС повідомили про ліквідацію пожежі, що сталася через ворожу атаку в Святошинському районі столиці.

На 16-му поверсі та часткове руйнування у квартирах на 15 та 16 поверхах.

Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, постраждала одна особа.

На місці працює 9 одиниць техніки й 40 працівників ДСНС.

Фото: ДСНС України (t.me/dsns_telegram) та КМВА (t.me/VA_Kyiv)