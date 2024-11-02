Атака "Шахедів" на Київ: з'явилося фото пожежі будинку й уточнені наслідки
Внаслідок атаки безпілотників, у Києві загорілися два верхні поверхи 16-поверхового будинку. Проводиться евакуація жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України, КМВА та мера Києва Віталія Кличка.
Зазначається, що у Святошинському районі міста внаслідок атаки безпілотників сталося загоряння на площі 50 м2 і часткове руйнування в квартирах на 15 та 16 поверхах 16-поверхового житлового будинку.
Рятувальники евакуюють жителів будинку.
Внаслідок інциденту постраждав чоловік. Медики надали йому допомогу на місці.
Фото: ДСНС України (t.me/dsns_telegram) та КМВА (t.me/VA_Kyiv)
Оновлено 7:25
Зафіксоване падіння уламків також у Дніпровському районі. Внаслідок чого у 9-поверховому житловому будинку на одному поверхів сталося загорання балкону на площі 2 м.кв.
Інформація щодо потерпілих не надходила.
Оновлено 7:29
В ДСНС повідомили про ліквідацію пожежі, що сталася через ворожу атаку в Святошинському районі столиці.
На 16-му поверсі та часткове руйнування у квартирах на 15 та 16 поверхах.
Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, постраждала одна особа.
На місці працює 9 одиниць техніки й 40 працівників ДСНС.
Фото: ДСНС України (t.me/dsns_telegram) та КМВА (t.me/VA_Kyiv)
Нічна атака дронами
Нагадаємо, вночі 2 листопада росіяни атакували Україну ударними БпЛА типу "Шахед".
Вранці у двох районах Києва сталося падіння уламків дронів. У житловому будинку спалахнула пожежа.
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