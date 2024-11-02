Россия атаковала Украину 70 дронами: сколько сбили и где работала ПВО

Последствия атаки дронов на Киев

Оккупанты атаковали Киев волнами, вражеские беспилотники заходили на город группами, перед Киевом разделялись на единичные цели. Дроны атаковали столицу на сверхмалых высотах.

В Киеве прямых попаданий не было, все летевшие на город дроны уничтожили. Однако обломки упали в шести районах.

В Святошинском районе горела многоэтажка, пострадал полицейский. Также возник пожар в Шевченковском районе Киева.

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