У Києві сталася ще одна пожежа після вибухів
Фото: у Києві пожежа після падіння уламків дронів (facebook.com DSNSKyiv)
Пожежа у Києві спалахнула зранку 2 листопада після вибухів та роботи ППО. Сталося падіння уламків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та мера Києва Віталія Кличка у Telegram.
"Виклик екстрених служб у Шевченківський район столиці. Попередньо, пожежа внаслідок падіння уламків БпЛА", - повідомив міський голова.
Київська міська військова адміністрація зазначила, що сталося загоряння багатоповерховому нежитловому будинку.
Мер Києва уточнив, що у Шевченківському районі уламки дрона влучили в офісну будівлю. Сталася пожежа на одному з поверхів.
Новина доповнюється...