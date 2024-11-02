У Києві сталася ще одна пожежа після вибухів

Фото: у Києві пожежа після падіння уламків дронів (facebook.com DSNSKyiv)

Пожежа у Києві спалахнула зранку 2 листопада після вибухів та роботи ППО. Сталося падіння уламків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та мера Києва Віталія Кличка у Telegram.