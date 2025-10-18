Росія атакувала Україну 164 дронами і ракетами С-300: більшість цілей знищено

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Ворог застосував три зенітні керовані ракети С-300 з території Курської області РФ та 164 ударні безпілотники типів "Шахед", "Гербера" та інших модифікацій. Запуск дронів здійснювався з напрямків Міллерово, Курськ, Орел і Приморсько-Ахтарськ. За попередніми оцінками, близько 100 із них були "Шахедами".

Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.

За даними Повітряних сил, станом на 09:00 ранку було збито або подавлено 136 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Водночас зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА у 12 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у чотирьох районах.

Повітряна атака тривала станом на ранок - у небі України залишалися окремі ворожі безпілотники.

