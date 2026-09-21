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Россия атаковала распределительный центр "Сильпо" в Одессе

22:22 21.09.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
Россия атаковала распределительный центр "Сильпо" в Одессе Фото: Россия атаковала продуктовые склады в Одессе (t.me/odeskaODA/20546)
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В ночь на 21 сентября враг массированно обстрелял Одесскую область. Под удар попали склады "Сильпо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прессслужбы "Сильпо" в Facebook.

Атака по составам "Сильпо" в Одессе.

В сети супермаркетов отметили, что россияне попали в распределительный центр "Сильпо" в Одессе.

"Самое главное - люди живы", - говорят в пресс-службе.

Сейчас сеть оценивает последствия и перенастраивает процессы.

Удар РФ по Одещине

Ранее РБК-Украина писало, что в результате удара вспыхнули складские помещения в Одессе, ранее уже подвергавшиеся российской атаке.

После удара на территории складов возник масштабный пожар, ликвидированный более 80 спасателями.

Также стало известно, что в ночь на 5 августа Россия совершила ракетно-дроновую атаку, применив баллистику. Основной удар пришелся на Киевщину, где погибли люди, а под огнем оказались логистические хабы и склады.

Кроме того, в ноябре 2025 года Россия разрушила обстрелами супермаркет "Сильпо" в Харькове. Внутри магазина упала крыша, часть здания разрушена.

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