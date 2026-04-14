Россия атаковала ракетами и "Шахедами", есть попадания: детали ночного удара

08:58 14.04.2026 Вт
Сегодня ночью полетели не только дроны, но и ракеты
aimg Ирина Глухова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 114 дронов и одну ракету (Getty Images)

В ночь на 14 апреля российские оккупанты запустили по Украине 4 ракеты и 129 дронов, из которых около 90 были "Шахедами". ПВО обезвредила ракету и 114 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Повреждено судно в порту и уничтожены автобусы: РФ массированно ударила по Одесской области

Как отмечается, атака началась еще в 18:00 13 апреля.

Противник применил четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с временно оккупированной территории Донецкой области, а также 129 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.

Запуски дронов осуществлялись по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, что в РФ, ТОТ Донецк, Чауда - ТОТ АР Крым. Около 90 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, противовоздушная оборонасбила или подавила управляемую авиационную ракету и 114 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

В Воздушные силах добавили, что в результате атаки зафиксировано попадание 12 ударных дронов на 8 локациях, а также падение обломков в пяти местах.

Информация о трех вражеских ракетах уточняется.

При этом воздушное российское нападение продолжается, в украинском небе находятся несколько беспилотников.

Обстрел Украины 14 апреля

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты устроили массированную атаку "Шахедами" на юг Одесской области.

Попадания врага привели к повреждению гражданского судна под флагом Панамы, а также причала и баржи в порту Измаила.

Также разрушено здание СТО с последующим пожаром. Уничтожены два пассажирских автобуса и семь легковых автомобилей.

Уже утром российские "Шахеды" атаковали Кривой Рог - в городе повреждена инфраструктура и вспыхнул пожар.

По данным местных властей, предварительно обошлось без пострадавших, на место направлены все оперативные службы.

Запорожская АЭС осталась без электроснабжения, - МАГАТЭ
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Лелич, руководитель рубрик Политика и Мир