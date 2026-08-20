Росія атакувала пункт пропуску з Молдовою на Одещині

Під час масованої атаки на Україну в ніч на 20 серпня російські дрони атакували пункт пропуску на кордоні з Молдовою в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Удар по пункту пропуску на Одещині

Ворог атакував дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Ціллю удару на півдні Одещини стала цивільна інфраструктура.

Наслідки нічної атаки на Київ та область

Уночі проти 20 серпня по Києву та області ворог завдав масованого удару. Росіяни поєднали балістичні ракети різних типів, крилаті ракети та дрони, щоб якомога сильніше пошкодити цивільну інфраструктуру.

"У столиці пошкоджено житлові будинки, зокрема багатоповерхівку, де зруйнували верхні поверхи, також дитячу лікарню та школу", - сказав Зеленський.

Станом на зараз атака забрала життя дванадцяти людей у Києві, ще одна людина загинула в області. Постраждали близько сорока людей.

На Чернігівщині ворог атакував газову інфраструктуру.

Зеленський зазначив, що поки Москва вкладається в балістику й ескалацію, реакція світу на такі удари не завжди достатня. За його словами, доки в України бракуватиме антибалістики, Росія не думатиме серйозно про мир.

"Ми робимо все, щоб захист був, і щодня йде робота над програмою FREYJA. Але перехоплювачі до петріотів поки що не замінити, і вони потрібні щодня. Кожна додаткова ракета зберігає життя наших людей", - написав Зеленський.

Що відомо про масовану атаку на Київ

Нагадаємо, вночі проти 20 серпня Росія завдала комбінованого удару балістикою, крилатими ракетами "Калібр" та дронами по Києву та області.

Через обстріл є загиблі й десятки постраждалих, а частина Святошинського та Солом'янського районів залишилася без світла.