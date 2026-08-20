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Россия атаковала пункт пропуска с Молдовой в Одесской области

09:40 20.08.2026 Чт
2 мин
Зеленский назвал атакуемые врагом цели
aimg Елена Чупровская
Россия атаковала пункт пропуска с Молдовой в Одесской области Иллюстративное фото: Враг атаковал дронами границу с Молдовой во время массированного удара (facebook com. zahidnuy kordon)
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Во время массированной атаки на Украину в ночь на 20 августа российские дроны атаковали пункт пропуска на границе с Молдовой в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Удар по пункту пропуска в Одесской области

Враг атаковал дронами пункт пропуска на границе с Молдовой. Целью удара на юге Одесской области стала гражданская инфраструктура.

Последствия ночной атаки на Киев и область

Ночью на 20 августа по Киеву и области враг нанес массированный удар. Россияне объединили баллистические ракеты разных типов, крылатые ракеты и дроны, чтобы как можно сильнее повредить гражданскую инфраструктуру.

"В столице повреждены жилые дома, в том числе многоэтажка, где разрушили верхние этажи, также детскую больницу и школу", - сказал Зеленский.

На данный момент атака унесла жизни двенадцати человек в Киеве, еще один человек погиб в области. Пострадали около сорока человек.

В Черниговской области враг атаковал газовую инфраструктуру.

Зеленский отметил, что пока Москва укладывается в баллистику и эскалацию, реакция мира на подобные удары не всегда достаточна. По его словам, пока у Украины не будет антибаллистики, Россия не будет думать серьезно о мире.

"Мы делаем все, чтобы защита была, и каждый день идет работа над программой FREYJA. Но перехватчики к петриотам пока не заменить, и они нужны каждый день. Каждая дополнительная ракета сохраняет жизнь наших людей", - написал Зеленский.

Что известно о массированной атаке на Киев

Напомним, ночью против 20 августа Россия нанесла комбинированный удар баллистике, крылатыми ракетами "Калибр" и дронами по Киеву и области.

Из-за обстрела погибли и десятки пострадавших, а часть Святошинского и Соломенского районов осталась без света.

Из-за повреждений инфраструктуры "Укрзализныця" изменила маршруты и отменила часть пригородных поездов в направлении Киева, Черниговщины и Сумщины.

Между тем, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество жертв ночной атаки в столице возросло до двенадцати человек, семеро из которых погибли в Соломенском районе, а пострадавших - тридцать четверо.

Он также объявил 21 августа Днем траура в Киеве и сообщил о запрете развлекательных мероприятий в этот день.

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