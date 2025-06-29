Росія атакувала промисловість в Дрогобичі: частина міста без світла

"Ворог атакував нас дронами та ракетами. Було багато вибухів, на жаль, маємо влучання в об’єкт промислової інфраструктури. Виникла масштабна пожежа", - повідомив він.

Через обстріли частина Дрогобича знеструмлена. Енергетики вже займаються відновленням електропостачання.

За словами посадовця, обійшлося без жертв та постраждалих.