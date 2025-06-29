Росія атакувала промисловість в Дрогобичі: частина міста без світла

Російські окупанти в ніч на 29 червня атакували Дрогобицький район Львівщини дронами та ракетами. Під ударом була промисловість.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дрогобицької районної адміністрації Степана Кулиняка в Facebook.
"Ворог атакував нас дронами та ракетами. Було багато вибухів, на жаль, маємо влучання в об’єкт промислової інфраструктури. Виникла масштабна пожежа", - повідомив він.
Через обстріли частина Дрогобича знеструмлена. Енергетики вже займаються відновленням електропостачання.
За словами посадовця, обійшлося без жертв та постраждалих.
Вночі 29 червня росіяни завдали нового комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили рекордні 537 цілей - 477 дронів та 60 ракет. Сили ППО знешкодили більшість цілей, але також зафіксовані влучання.
Цієї ночі ворог атакував західні області - Львівську, Івано-Франківську, Хмельницьку. Є пошкодження будинків та інфраструктури.
Також під ударом РФ була Сміла Черкаської області, Кременчук Полтавської області, Дніпропетровська область, Запоріжжя і Миколаїв. Детальніше про наслідки атаки - у нашому матеріалі.
Під час відбиття атаки трагічно загинув український льотчик F-16 Максим Устименко.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.