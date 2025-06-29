Россия атаковала промышленность в Дрогобыче: часть города без света

"Враг атаковал нас дронами и ракетами. Было много взрывов, к сожалению, имеем попадание в объект промышленной инфраструктуры. Возник масштабный пожар", - сообщил он.

Из-за обстрелов часть Дрогобыча обесточена. Энергетики уже занимаются восстановлением электроснабжения.

По словам чиновника, обошлось без жертв и пострадавших.