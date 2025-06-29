Черкащина під ударом: з'явилися фото наслідків обстрілу Сміли

У ніч на 29 червня російські війська завдали масованого удару по місту Сміла на Черкащині. Внаслідок атаки постраждали щонайменше шестеро людей, серед яких - дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця та ДСНС України.

Зараз на місці події працюють 81 рятувальник та 30 одиниць техніки. Координацію дій забезпечує оперативний штаб. Продовжується обстеження пошкоджених об’єктів.

Один з постраждалих чоловіків опинився заблокованим у ліфтовій шахті - його звільнили працівники ДСНС.

На місці влучання виникли дві пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Усього було евакуйовано 70 мешканців.

Пошкоджено три дев’ятиповерхових житлових будинки, а також будівлю коледжу Національного університету харчових технологій.

Атака на Україну

Нагадаємо, що Росія в ніч на 29 червня випустила по Україні рекордну кількість цілей - 537. Сили ППО збили більшість з них, але є і влучання.

Всього сили ППО знешкодили 475 цілей (249 - збили, 226 - локаційно втрачені).

РФ атакувала низку регіонів України, зокрема під ударом були західні області. Так, у Львівській області ворог націлився на критичну інфраструктуру, в Івано-Франківській області є постраждалий.

Крім того, окупанти атакували Миколаїв, Запоріжжя, Полтавську область.

Як повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, внаслідок комбінованої атаки ворога у Кременчуцькому районі атаковано одне із підприємств, сталася пожежа.

Відомо, що під час відбиття сьогоднішньої ворожої атаки загинув досвідчений льотчик F-16 Максим Устименко.

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