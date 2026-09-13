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Росія атакувала пасажирський поїзд за 2 км від кордону з Польщею

11:49 13.09.2026 Нд
1 хв
Другу добу поспіль Росія атакує українську залізницю
aimg Марія Науменко
Росія атакувала пасажирський поїзд за 2 км від кордону з Польщею Фото: пасажирський поїзд "Укрзалізниці" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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Російські війська 13 вересня завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда на Волині. Атака сталася неподалік кордону з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Сьогодні на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда", - йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" зазначили, що моніторингова група завчасно виявила загрозу та попередила про неї поїзну бригаду.

Завдяки цьому вдалося уникнути постраждалих. У компанії не повідомляють про поранених внаслідок цієї атаки.

"Укрзалізниця" продовжує стежити за повітряними загрозами та вживати заходів для безпеки пасажирів і залізничників.

Нагадуємо, 12 вересня російські війська атакували пасажирський потяг у Луцьку. Пасажирів та працівників залізниці завчасно евакуювали, тому ніхто не постраждав. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальники згодом ліквідували.

Крім того, вранці 8 вересня російські безпілотники атакували потяг сполученням "Київ-Суми" на під'їзді до Сум. Склад вдалося вчасно зупинити, тому пасажирів та залізничників евакуювали до початку подальших подій.

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