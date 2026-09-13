Росія атакувала пасажирський поїзд за 2 км від кордону з Польщею

Російські війська 13 вересня завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда на Волині. Атака сталася неподалік кордону з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

"Сьогодні на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда", - йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" зазначили, що моніторингова група завчасно виявила загрозу та попередила про неї поїзну бригаду.

Завдяки цьому вдалося уникнути постраждалих. У компанії не повідомляють про поранених внаслідок цієї атаки.

"Укрзалізниця" продовжує стежити за повітряними загрозами та вживати заходів для безпеки пасажирів і залізничників.