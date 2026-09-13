Росія атакувала пасажирський поїзд за 2 км від кордону з Польщею
Російські війська 13 вересня завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда на Волині. Атака сталася неподалік кордону з Польщею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"Сьогодні на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда", - йдеться в повідомленні.
В "Укрзалізниці" зазначили, що моніторингова група завчасно виявила загрозу та попередила про неї поїзну бригаду.
Завдяки цьому вдалося уникнути постраждалих. У компанії не повідомляють про поранених внаслідок цієї атаки.
"Укрзалізниця" продовжує стежити за повітряними загрозами та вживати заходів для безпеки пасажирів і залізничників.
Нагадуємо, 12 вересня російські війська атакували пасажирський потяг у Луцьку. Пасажирів та працівників залізниці завчасно евакуювали, тому ніхто не постраждав. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальники згодом ліквідували.
Крім того, вранці 8 вересня російські безпілотники атакували потяг сполученням "Київ-Суми" на під'їзді до Сум. Склад вдалося вчасно зупинити, тому пасажирів та залізничників евакуювали до початку подальших подій.