Россия атаковала пассажирский поезд в 2 км от границы с Польшей
Российские войска 13 сентября нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда на Волыни. Атака произошла недалеко от границы с Польшей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"Сегодня на Волыни, в двух километрах от границы с Польшей, враг нанес удар по локомотиву пассажирского поезда", - говорится в сообщении.
В "Укрзализныце" отметили, что мониторинговая группа заблаговременно обнаружила угрозу и предупредила о ней поездную бригаду.
Благодаря этому удалось избежать пострадавших. В компании не сообщают о раненых в результате этой атаки.
"Укрзализныця" продолжает следить за воздушными угрозами и принимать меры по безопасности пассажиров и железнодорожников.
Напомним, 12 сентября российские войска атаковали пассажирский поезд в Луцке . Пассажиров и работников железной дороги раньше времени эвакуировали, поэтому никто не пострадал. В результате удара возник пожар, который спасатели впоследствии ликвидировали.
Кроме того, утром 8 сентября российские беспилотники атаковали поезд сообщением "Киев-Сумы" на подъезде к Сумам. Состав удалось вовремя остановить, поэтому пассажиры и железнодорожники были эвакуированы к началу дальнейших событий.