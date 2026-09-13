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Россия атаковала пассажирский поезд в 2 км от границы с Польшей

11:49 13.09.2026 Вс
1 мин
Вторые сутки подряд Россия атакует украинскую железную дорогу
aimg Мария Науменко
Россия атаковала пассажирский поезд в 2 км от границы с Польшей Фото: пассажирский поезд "Укрзализныци" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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Российские войска 13 сентября нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда на Волыни. Атака произошла недалеко от границы с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Сегодня на Волыни, в двух километрах от границы с Польшей, враг нанес удар по локомотиву пассажирского поезда", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" отметили, что мониторинговая группа заблаговременно обнаружила угрозу и предупредила о ней поездную бригаду.

Благодаря этому удалось избежать пострадавших. В компании не сообщают о раненых в результате этой атаки.

"Укрзализныця" продолжает следить за воздушными угрозами и принимать меры по безопасности пассажиров и железнодорожников.

Напомним, 12 сентября российские войска атаковали пассажирский поезд в Луцке . Пассажиров и работников железной дороги раньше времени эвакуировали, поэтому никто не пострадал. В результате удара возник пожар, который спасатели впоследствии ликвидировали.

Кроме того, утром 8 сентября российские беспилотники атаковали поезд сообщением "Киев-Сумы" на подъезде к Сумам. Состав удалось вовремя остановить, поэтому пассажиры и железнодорожники были эвакуированы к началу дальнейших событий.

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