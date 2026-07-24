Росія атакувала Одесу: зачепило меблевий магазин, є постраждалий

Близько 11:09 в Ізмаїльському районі оголосили повітряну тривогу.

Вже об 11:33 Кіпер підтвердиа, що російські окупанти здійснили нову атаку на Одесу.

Цього разу ворог знову бив по цивільній інфраструктурі.

"Пошкоджено меблевий магазин. За попередніми даними, одна людина постраждала", - повідомив Кіпер.

За його словами, наразі вся інформація уточнюється.

Атака РФ на Одеську область вночі 24 липня

Минулої ночі противник знову масовано атакував регіон ракетами та ударними БпЛА.

Наслідки атаки РФ на Одеську область вночі 24 липня (Фото: facebook.com/oda.odesa)

Російські загарбники поцілили в житловий сектор та промислову інфраструктуру. Згідно з останніми даними, постраждала жінка та дитина.

"Внаслідок влучання пошкоджено дах багатоквартирного житлового будинку. Також зазнали руйнувань приватні оселі та легкові автомобілі. Медичну допомогу надано жінці та 4-річній дитині", - уточнив Кіпер.

Наслідки атаки РФ на Одеську область вночі 24 липня (Фото: facebook.com/oda.odesa)

За його словами, також була пошкоджена територія одного з підприємств. Ніхто з цивільних не постраждав.

Наслідки атаки РФ на Одеську область вночі 24 липня (Фото: facebook.com/oda.odesa)

"Всі пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками", - додав Кіпер.