Росія посеред дня ударила балістикою по Києву

У Києві було чути гучні вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти РБК-Україна та мер столиці Віталій Кличко.

Як повідомляють журналісти видання, вибухи чутно було одразу після оголошення повітряної тривоги.

До цього Повітряні Сили повідомляли про наближення кількох цілей до столиці.

"Вибухи в місті. У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав Віталій Кличко.

Об 11: 32 Повітряні Сили попередили про наближення ще декількох ракет, які рухались з Чернігівщини на Київщину.