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Россия атаковала Одессу: поврежден мебельный магазин, есть пострадавший

11:57 24.07.2026 Пт
2 мин
Глава ОВА раскрыл последствия вражеской атаки
aimg Юлия Капитонова
Фото: Россия снова терроризирует Одессу (Getty Images)

Днем 24 июля российские захватчики совершили новую атаку на Одессу. Под удар врага в очередной раз попала гражданская инфраструктура. Также известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОГА(ОВА) Олега Кипера.

Около 11:09 в Измаильском районе объявили воздушную тревогу.

Уже в 11:33 Кипер подтвердил, что российские оккупанты совершили новую атаку на Одессу.

На этот раз враг снова бил по гражданской инфраструктуре.

"Поврежден мебельный магазин. По предварительным данным, один человек пострадал", - сообщил Кипер.

По его словам, сейчас вся информация уточняется.

Атака РФ на Одесскую область ночью 24 июля

Минувшей ночью противник снова массированно атаковал регион ракетами и ударными БпЛА.

Последствия атаки РФ на Одесскую область ночью 24 июля (Фото: facebook.com/oda.odesa)

Российские захватчики попали в жилищный сектор и промышленную инфраструктуру. Согласно последним данным, пострадали женщина и ребенок.

"В результате попадания повреждена крыша многоквартирного жилого дома. Также под удар попали частные дома и легковые автомобили. Медицинская помощь оказана женщине и 4-летнему ребенку", - уточнил Кипер.

Последствия атаки РФ на Одесскую область ночью 24 июля (Фото: facebook.com/oda.odesa)

По его словам, также была повреждена территория одного из предприятий. Никто из гражданских не пострадал.

Последствия атаки РФ на Одесскую область ночью 24 июля (Фото: facebook.com/oda.odesa)

"Все возникшие пожары оперативно ликвидированы спасателями", - добавил Кипер.

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