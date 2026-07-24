Россия атаковала Одессу: поврежден мебельный магазин, есть пострадавший

Днем 24 июля российские захватчики совершили новую атаку на Одессу. Под удар врага в очередной раз попала гражданская инфраструктура. Также известно об одном пострадавшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОГА(ОВА) Олега Кипера.
Около 11:09 в Измаильском районе объявили воздушную тревогу.
Уже в 11:33 Кипер подтвердил, что российские оккупанты совершили новую атаку на Одессу.
На этот раз враг снова бил по гражданской инфраструктуре.
"Поврежден мебельный магазин. По предварительным данным, один человек пострадал", - сообщил Кипер.
По его словам, сейчас вся информация уточняется.
Минувшей ночью противник снова массированно атаковал регион ракетами и ударными БпЛА.
Последствия атаки РФ на Одесскую область ночью 24 июля (Фото: facebook.com/oda.odesa)
Российские захватчики попали в жилищный сектор и промышленную инфраструктуру. Согласно последним данным, пострадали женщина и ребенок.
"В результате попадания повреждена крыша многоквартирного жилого дома. Также под удар попали частные дома и легковые автомобили. Медицинская помощь оказана женщине и 4-летнему ребенку", - уточнил Кипер.
Последствия атаки РФ на Одесскую область ночью 24 июля (Фото: facebook.com/oda.odesa)
По его словам, также была повреждена территория одного из предприятий. Никто из гражданских не пострадал.
Последствия атаки РФ на Одесскую область ночью 24 июля (Фото: facebook.com/oda.odesa)
"Все возникшие пожары оперативно ликвидированы спасателями", - добавил Кипер.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия днем 24 июля ударила баллистикой по Киеву.
Также мы рассказывали о последствиях новой атаки врага на Черниговскую область.
Более того, под удар армии РФ попала "Новая Почта" в Изюме.