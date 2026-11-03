Росія атакувала Одесу, під ударом опинилася торговельна інфраструктура

Під удар потрапили об'єкти торговельної інфраструктури Одеси.

За даними місцевих Telegram-каналів, приліт був по одному з торгових центрів. Офіційно це поки не підтверджували.

Інформації про загиблих чи поранених наразі немає. Дані про наслідки атаки уточнюються.