Россия атаковала Одессу, под ударом оказалась торговая инфраструктура

Вечером 3 ноября Россия атаковала Одессу. В результате удара пострадала торговая инфраструктура города, по данным местных пабликов, прилет был по одному из торговых центров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской МВА Сергея Лысака и местные Telegram-каналы.
Под удар попали объекты торговой инфраструктуры Одессы.
По данным местных Telegram-каналов, прилет был по одному из торговых центров. Официально пока это не подтверждали.
Информации о погибших или раненых пока нет. Данные о последствиях атаки уточняются.
Одещина регулярно оказывается под ударами. В ночь на 2 ноября оккупанты атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области.
Под прицелом РФ оказываются и гражданские компании. 21 и 22 октября Россия две ночи подряд била по пищевому предприятию "Титан", выпускающему мясо-молочную продукцию под брендом "Килия". В результате попадания почти полностью выгорело административное здание завода.