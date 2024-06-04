ua en ru
Вт, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія атакувала Одесу, в місті пролунав вибух

Вівторок 04 червня 2024 09:42
UA EN RU
Росія атакувала Одесу, в місті пролунав вибух Фото: Росія атакувала Одесу, в місті пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Одесі, після оголошення повітряної тривоги в регіоні, пролунав вибух. Цивільних закликають перебувати у безпечних місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Варто відзначити, що 09:27 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де була оголошена на той момент повітряна тривога.

Росія атакувала Одесу, в місті пролунав вибух

Фото: карта повітряних тривог станом на 09:35 (alerts.in.ua)

Вже через хвилину, о 09:28, Труханов повідомив про вибух у місті. Зокрема закликав цивільних перебувати у безпечних місцях.

Обстріл України у ніч на 4 червня

Цієї ночі, 4 червня, російські терористи запустили проти Дніпропетровської області дві крилаті ракети "Іскандер-К". Обидві були збиті, втім внаслідок падіння уламків у Дніпрі були руйнування та постраждалі.

Зокрема терористи застосували 4 безпілотники на північному напрямку. Два з них були знищені нашими бійцями над Чернігівською областю, інші два - припинили існування самостійно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Одеса Війна в Україні
NEWS
Ще понад 1200 загарбників, 15 танків та 65 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні
Ще понад 1200 загарбників, 15 танків та 65 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні
DAILY
Посол Латвії Ілгварс Клява: Росіяни розпочали війну, вони заплатять і за наслідки цієї війни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Посол Латвії Ілгварс Клява: Росіяни розпочали війну, вони заплатять і за наслідки цієї війни