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Россия атаковала Одессу, в городе раздался взрыв

Вторник 04 июня 2024 09:42
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Россия атаковала Одессу, в городе раздался взрыв Фото: Россия атаковала Одессу, в городе раздался взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Одессе, после объявления воздушной тревоги в регионе, прогремел взрыв. Гражданских призывают находиться в безопасных местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Одессы Геннадия Труханова.

Стоит отметить, что 09:27 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где была объявлена на тот момент воздушная тревога.

Россия атаковала Одессу, в городе раздался взрыв

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 09:35 (alerts.in.ua)

Уже через минуту, в 09:28, Труханов сообщил о взрыве в городе. В частности призвал гражданских находиться в безопасных местах.

Обстрел Украины в ночь на 4 июня

Этой ночью, 4 июня, российские террористы запустили против Днепропетровской области две крылатые ракеты "Искандер-К". Обе были сбиты, однако в результате падения обломков в Днепре были разрушены и пострадали.

В частности террористы применили 4 беспилотника на северном направлении. Два из них были уничтожены нашими бойцами над Черниговской областью, другие два - прекратили существование самостоятельно.

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