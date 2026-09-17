Росія атакувала Одесу: пошкоджено будинок, є постраждалі, серед них - дитина

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки РФ на Одесу 12 вересня суттєво пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, тоді були постраждалі - згодом під завалами цього будинку знайшли тіло загиблого.

Одеса залишається під постійними ворожими ударами - 10 вересня росіяни атакували склади з гуманітаркою в місті, а 8 вересня завдали удару по ринку "7-й кілометр" у передмісті.