Росія атакувала Одесу: пошкоджено будинок, є постраждалі, серед них - дитина

Уночі 17 вересня російські війська атакували Одесу - пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.
Унаслідок ворожого удару по Одесі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.
Деталі атаки наразі уточнюють.
О 00:57 в Одеській області оголосили відбій повітряної тривоги.
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Унаслідок ворожого удару по Одесі постраждали троє людей, серед них - трирічна дитина, повідомили в Одеській МВА. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
На місці працюють оперативні та комунальні служби, розгорнутий оперативний штаб для допомоги людям.
Нагадаємо, унаслідок нічної атаки РФ на Одесу 12 вересня суттєво пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, тоді були постраждалі - згодом під завалами цього будинку знайшли тіло загиблого.
Одеса залишається під постійними ворожими ударами - 10 вересня росіяни атакували склади з гуманітаркою в місті, а 8 вересня завдали удару по ринку "7-й кілометр" у передмісті.