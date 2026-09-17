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Росія атакувала Одесу: пошкоджено будинок, є постраждалі, серед них - дитина

01:40 17.09.2026 Чт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: рятувальники працюють на місці влучання (Getty Images)

Уночі 17 вересня російські війська атакували Одесу - пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

Унаслідок ворожого удару по Одесі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Деталі атаки наразі уточнюють.

О 00:57 в Одеській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Оновлено 1:55

Унаслідок ворожого удару по Одесі постраждали троє людей, серед них - трирічна дитина, повідомили в Одеській МВА. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Фото: наслідки російської атаки на Одесу (t.me/odesaMVA)

На місці працюють оперативні та комунальні служби, розгорнутий оперативний штаб для допомоги людям.

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки РФ на Одесу 12 вересня суттєво пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, тоді були постраждалі - згодом під завалами цього будинку знайшли тіло загиблого.

Одеса залишається під постійними ворожими ударами - 10 вересня росіяни атакували склади з гуманітаркою в місті, а 8 вересня завдали удару по ринку "7-й кілометр" у передмісті.

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ОдесаВійна в Україні