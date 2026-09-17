Россия атаковала Одессу: поврежден дом, есть пострадавшие, среди них - ребенок

Ночью 17 сентября российские войска атаковали Одессу - поврежден многоэтажный жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.
В результате вражеского удара по Одессе поврежден многоэтажный жилой дом.
Детали атаки уточняют.
В 00.57 в Одесской области объявили отбой воздушной тревоги.
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В результате вражеского удара по Одессе пострадали три человека, среди них - трехлетний ребенок, сообщили в Одесской МВА. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте работают оперативные и коммунальные службы, развернут оперативный штаб для помощи людям.
Напомним, в результате ночной атаки РФ на Одессу 12 сентября существенно поврежден многоэтажный жилой дом, тогда были пострадавшие - впоследствии под завалами этого дома обнаружили тело погибшего.
Одесса остается под постоянными вражескими ударами - 10 сентября россияне атаковали склады с гуманитаркой в городе, а 8 сентября нанесли удар по рынку "7-й километр" в пригороде.