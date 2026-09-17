Россия атаковала Одессу: поврежден дом, есть пострадавшие, среди них - ребенок

В результате вражеского удара по Одессе поврежден многоэтажный жилой дом.

Детали атаки уточняют.

В 00.57 в Одесской области объявили отбой воздушной тревоги.

Обновлено 1:55

В результате вражеского удара по Одессе пострадали три человека, среди них - трехлетний ребенок, сообщили в Одесской МВА. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Фото: последствия российской атаки на Одессу (t.me/odesaMVA)

На месте работают оперативные и коммунальные службы, развернут оперативный штаб для помощи людям.