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Россия атаковала Одессу: поврежден дом, есть пострадавшие, среди них - ребенок

01:40 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Россия атаковала Одессу: поврежден дом, есть пострадавшие, среди них - ребенок Фото: спасатели работают на месте попадания (Getty Images)
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Ночью 17 сентября российские войска атаковали Одессу - поврежден многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

В результате вражеского удара по Одессе поврежден многоэтажный жилой дом.

Детали атаки уточняют.

В 00.57 в Одесской области объявили отбой воздушной тревоги.

Обновлено 1:55

В результате вражеского удара по Одессе пострадали три человека, среди них - трехлетний ребенок, сообщили в Одесской МВА. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Россия атаковала Одессу: поврежден дом, есть пострадавшие, среди них - ребенокФото: последствия российской атаки на Одессу (t.me/odesaMVA)

На месте работают оперативные и коммунальные службы, развернут оперативный штаб для помощи людям.

Напомним, в результате ночной атаки РФ на Одессу 12 сентября существенно поврежден многоэтажный жилой дом, тогда были пострадавшие - впоследствии под завалами этого дома обнаружили тело погибшего.

Одесса остается под постоянными вражескими ударами - 10 сентября россияне атаковали склады с гуманитаркой в городе, а 8 сентября нанесли удар по рынку "7-й километр" в пригороде.

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