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Росія атакувала Одесу балістичною ракетою: є постраждалі

Фото: (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти ввечері 14 серпня атакували Одесу балістичною ракетою. Через атаку постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та заяву Одеської обласної прокуратури.

"Ціллю агресора стали припортова цивільна інфраструктура. Одна людина, водій зерновозу, отримав поранення", - повідомив глава ОВА.

Він пояснив, що наразі постраждалий шпиталізований в лікарню у стані середнього ступеня важкості. 

Тим часом правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Оновлено о 21:59.

За даними слідства, внаслідок атаки поранення різного ступеня отримали двоє людей:

  • 39 співробітниця порту;
  • 43-річний водій зерновозу.

Нагадаємо, що сьогодні під час оголошеної повітряної тривоги в Одесі пролунав вибух.

Зауважимо, що сьогодні вночі інфраструктурні об'єкти були атаковані у Чернігівський та Житомирській областях.

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ОдесаВійна Росії проти України