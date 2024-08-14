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В Одесі пролунав вибух

Одеса, Середа 14 серпня 2024 19:41
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В Одесі пролунав вибух Фото: в Одесі пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Одесі ввечері середи, 14 серпня, пролунав вибух. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Одеси Геннадія Труханова.

"У місті чутно вибух! Будьте у безпечних місцях", - написав Труханов.

Також, за його словами, є інформація про повторний пуск балістики.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння з Криму та швидкісну ціль у напрямку Одеської області.

Обстріл України 14 серпня

Нагадаємо, цієї ночі російські війська випустили по Україні 23 дрони-камікдазе. Пуски були з декількох напрямків - Чауда (Крим), Єйськ та Курськ (РФ). Також окупанти атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами типу Х-59/69.

Сили протиповітряної оборони знищили 17 "Шахедів". ППО працювала у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській областях.

Відомо, що у Чернігівський та Житомирській областях вночі були атаковані інфраструктурні об'єкти.

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