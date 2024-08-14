У Чернігівській та Житомирській областях під атаку потрапили об'єкти інфраструктури
Чернігівську та Житомирську області атакували дрони-камікадзе в ніч на 14 серпня. Під удар потрапили інфраструктурні об'єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса та голову Житомирської ОВА Віталія Бунечка у Telegram.
Як зазначив Чаус, у Чернівській області вночі ворожі "Шахеди" атакували Ніжинський район. Було влучання в інфраструктурний обʼєкт. Обійшлося без жертв.
У Житомирській області вночі знищили три дрони-камікадзе. Під удар потрапив один з інфраструктурних об'єктів.
Також уламками пошкоджено приватні будівлі. Жертв та постраждалих немає.
"Наслідки повітряної атаки локалізовано спеціальними службами", - повідомив голова Житомирської ОВА.
Нічна атака дронів
Про пуски та рух ворожих безпілотників стало відомо ще ввечері 13 серпня. Повітряні сили повідомляли, що російські дрони рухають з напрямку північних областей, а саме у Сумській, Чернігівській та Київській. Також було відомо про "Шахеди" у Запорізькій області, які рухалися у напрямку Дніпра.
Повітряну тривогу оголошували й у столиці, у Київській області працювала ППО. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури у Києві та області не зафіксовано.
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