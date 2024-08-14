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Россия атаковала Одессу баллистической ракетой: есть пострадавшие

Фото: (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты вечером 14 августа атаковали Одессу баллистической ракетой. Из-за атаки пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера и заявление Одесской областной прокуратуры.

"Целью агрессора стали припортовая гражданская инфраструктура. Один человек, водитель зерновоза получил ранения", - сообщил глава ОВА.

Он пояснил, что пострадавший госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Между тем, правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Обновлено в 21:59.

По данным следствия, в результате атаки ранения различной степени получили два человека:

  • 39 сотрудница порта;
  • 43-летний водитель зерновоза.

Напомним, что сегодня во время объявленной воздушной тревоги в Одессе раздался взрыв.

Отметим, что сегодня ночью инфраструктурные объекты были атакованы в Черниговской и Житомирской областях.

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ОдессаВойна России против Украины