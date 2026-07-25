Росія атакувала Одещину: пошкоджено десятки будинків, постраждав чоловік

В Одеському районі внаслідок російської атаки пошкоджено приватний житловий будинок і близько десяти прилеглих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

В Одеському районі пошкоджений приватний житловий будинок, а також близько десяти прилеглих. Постраждалим виявився 65-річний чоловік, якому медики надають усю необхідну допомогу.

За словами Кіпера, Росія знову атакувала Одещину. Внаслідок удару уражено житловий сектор і цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, ще 22 липня Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками - тоді один із дронів влучив у двоповерховий житловий будинок. Внаслідок ворожого обстрілу загинули троє людей, ще шестеро отримали різні поранення.

Того ж дня в Одесі вибухотехніки Національної поліції знешкодили російський безпілотник, який упав на житловий будинок під час ранкової атаки. Дрон містив бойову частину з понад 50 кілограмами вибухової речовини, але вона не здетонувала.