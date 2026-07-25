Росія атакувала Одещину: пошкоджено десятки будинків, постраждав чоловік
В Одеському районі внаслідок російської атаки пошкоджено приватний житловий будинок і близько десяти прилеглих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.
За словами Кіпера, Росія знову атакувала Одещину. Внаслідок удару уражено житловий сектор і цивільну інфраструктуру.
В Одеському районі пошкоджений приватний житловий будинок, а також близько десяти прилеглих. Постраждалим виявився 65-річний чоловік, якому медики надають усю необхідну допомогу.
Крім житлового сектору, ворог пошкодив і об'єкти цивільної інфраструктури.
На місцях подій працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих і наслідків атаки уточнюється.
Нагадаємо, ще 22 липня Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками - тоді один із дронів влучив у двоповерховий житловий будинок. Внаслідок ворожого обстрілу загинули троє людей, ще шестеро отримали різні поранення.
Того ж дня в Одесі вибухотехніки Національної поліції знешкодили російський безпілотник, який упав на житловий будинок під час ранкової атаки. Дрон містив бойову частину з понад 50 кілограмами вибухової речовини, але вона не здетонувала.