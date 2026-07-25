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Росія атакувала Одещину: пошкоджено десятки будинків, постраждав чоловік

16:50 25.07.2026 Сб
1 хв
Один із будинків прийняв удар, ще близько десяти прилеглих отримали пошкодження
aimg Валерія Абабіна
Росія атакувала Одещину: пошкоджено десятки будинків, постраждав чоловік Фото: Росія атакувала Одещину (facebook.com DSNS Kyiv)
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В Одеському районі внаслідок російської атаки пошкоджено приватний житловий будинок і близько десяти прилеглих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

За словами Кіпера, Росія знову атакувала Одещину. Внаслідок удару уражено житловий сектор і цивільну інфраструктуру.

В Одеському районі пошкоджений приватний житловий будинок, а також близько десяти прилеглих. Постраждалим виявився 65-річний чоловік, якому медики надають усю необхідну допомогу.

Крім житлового сектору, ворог пошкодив і об'єкти цивільної інфраструктури.

На місцях подій працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих і наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, ще 22 липня Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками - тоді один із дронів влучив у двоповерховий житловий будинок. Внаслідок ворожого обстрілу загинули троє людей, ще шестеро отримали різні поранення.

Того ж дня в Одесі вибухотехніки Національної поліції знешкодили російський безпілотник, який упав на житловий будинок під час ранкової атаки. Дрон містив бойову частину з понад 50 кілограмами вибухової речовини, але вона не здетонувала.

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