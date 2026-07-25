Россия атаковала Одесщину: повреждены десятки домов, пострадал мужчина

В Одесском районе в результате российской атаки поврежден частный жилой дом и около десяти близлежащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

На местах происшествия работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется.

В Одесском районе поврежден частный жилой дом, а также около десяти близлежащих. Пострадавшим оказался 65-летний мужчина, которому медики оказывают всю необходимую помощь.

По словам Кипера, Россия снова атаковала Одесщину. В результате удара поражены жилищный сектор и гражданская инфраструктура.

Напомним, еще 22 июля Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками - тогда один из дронов попал в двухэтажный жилой дом. В результате вражеского обстрела погибли три человека, еще шестеро получили различные ранения.

В тот же день в Одессе взрывотехники Национальной полиции обезвредили российский беспилотник, упавший на жилой дом во время утренней атаки. Дрон содержал боевую часть с более чем 50 килограммами взрывчатого вещества , но она не сдетонировала.