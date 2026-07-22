В Одесі після атаки РФ на будинок впав дрон із 50 кг вибухівки
Під час чергової російської атаки на Одесу безпілотник з бойовою частиною, що не розірвалася, впав на житловий будинок. Вибухотехніки поліції знешкодили небезпечний боєприпас, запобігши можливій трагедії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Національної поліції України у Telegram.
В Одесі вибухотехніки Національної поліції знешкодили російський безпілотник, котрий під час ранкової атаки впав на житловий будинок.
Дрон містив бойову частину з більш ніж 50 кілограмами вибухової речовини, проте вона не здетонувала та становила смертельну небезпеку для мешканців.
Під час російського удару уламки безпілотника пошкодили дах будівлі, після чого апарат опинився в одному із приміщень.
На місце прибули фахівці-вибухотехніки, які обстежили об'єкт та виявили бойову частину з підривником, яка перебувала у небезпечному стані.
Як знешкодили дрон
Правоохоронці провели спеціальні вибухотехнічні роботи, завдяки яким вдалося безпечно розрядити та вилучити вибухонебезпечні елементи. Після цього бойову частину вивезли. Надалі її знищать на спеціальному полігоні.
У поліції наголосили, що саме оперативні та професійні дії фахівців дозволили усунути загрозу та уникнути можливих тяжких наслідків.
У поліції зробили важливе попередження
Правоохоронці закликали громадян дотримуватись правил безпеки при виявленні підозрілих предметів, які можуть становити вибухову небезпеку.
У поліції нагадують, що при виявленні таких об'єктів категорично заборонено торкатися їх, самостійно переміщати чи намагатися розбирати.
У таких випадках необхідно негайно повідомити про знахідку в екстрені служби та дочекатися прибуття спеціалістів.
Нагадаємо, що раніше вранці 22 липня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок удару було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, а один із дронів потрапив у двоповерховий житловий будинок, спричинивши руйнування. Також повідомлялося про постраждалих.