Росія атакувала об'єкти "Нафтогазу" на Полтавщині

У компанії поінформували, що ворог здійснив атаку дронами. Після цього внаслідок обстрілу сталася пожежа, а через деякий час окупанти здійснили повторну атаку.

"Напередодні католицького Великодня російські війська атакували інфраструктурні активи Групи Нафтогаз. На щастя, без постраждалих. Дякую підрозділам ДСНС за оперативну реакцію", - зауважив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Наразі на місці подій працюють відповідні служби та ліквідовують наслідки.

Також у компанії додали, що РФ продовжує цілеспрямовані атаки на нафтогазову та енергетичну інфраструктуру. Зокрема, лише від початку цього року окупанти вже понад 40 разів атакували об'єкти "Нафтогазу".