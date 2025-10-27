Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури у Сумах: з'явились фото з місця удару

Так, в ніч на 27 жовтня армія РФ завдала удару по об’єкту критичної інфраструктури Сумської громади.

"Попри високе пожежне навантаження, рятувальникам вдалося ліквідувати всі осередки горіння. На щастя, постраждалих немає", - повідомили у ДСНС.

Як уточнили у Міненерго, ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах у Сумської та Донецької областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Фото: наслідки удару по об'єкту критичної інфраструктури у Сумах (t.me/dsns_telegram)