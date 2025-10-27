UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури у Сумах: з'явились фото з місця удару

Фото: наслідки удару по об'єкту критичної інфраструктури у Сумах (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Рятувальники показали ліквідацію пожежі після російського удару по Сумах в ніч на 27 жовтня. Під прицілом перебував об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України та Міненерго.

Так, в ніч на 27 жовтня армія РФ завдала удару по об’єкту критичної інфраструктури Сумської громади.

"Попри високе пожежне навантаження, рятувальникам вдалося ліквідувати всі осередки горіння. На щастя, постраждалих немає", - повідомили у ДСНС.

Як уточнили у Міненерго, ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах у  Сумської та Донецької областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

 

Фото: наслідки удару по об'єкту критичної інфраструктури у Сумах (t.me/dsns_telegram)

Російські удари по енергетиці у Сумах

Нагадаємо, частина Сум зранку у понеділок, 27 жовтня, залишилась без електроенергії через атаку російських військ. В області вели графіки аварійних відключень світла.

Перед тим в обленерго також повідомляли про перебої з розподілом електроенергії в частині міста Суми та Сумського району.

Читайте РБК-Україна в Google News
СумиПожежаВійна в Україні