Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури у Сумах: з'явились фото з місця удару

Рятувальники показали ліквідацію пожежі після російського удару по Сумах в ніч на 27 жовтня. Під прицілом перебував об’єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України та Міненерго.
Так, в ніч на 27 жовтня армія РФ завдала удару по об’єкту критичної інфраструктури Сумської громади.
"Попри високе пожежне навантаження, рятувальникам вдалося ліквідувати всі осередки горіння. На щастя, постраждалих немає", - повідомили у ДСНС.
Як уточнили у Міненерго, ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах у Сумської та Донецької областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Фото: наслідки удару по об'єкту критичної інфраструктури у Сумах (t.me/dsns_telegram)
Нагадаємо, частина Сум зранку у понеділок, 27 жовтня, залишилась без електроенергії через атаку російських військ. В області вели графіки аварійних відключень світла.
Перед тим в обленерго також повідомляли про перебої з розподілом електроенергії в частині міста Суми та Сумського району.