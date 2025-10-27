RU

Россия атаковала объект критической инфраструктуры в Сумах: появились фото с места удара

Фото: последствия удара по объекту критической инфраструктуры в Сумах (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Спасатели показали ликвидацию пожара после российского удара по Сумах в ночь на 27 октября. Под прицелом находился объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины и Минэнерго.

Так, в ночь на 27 октября армия РФ нанесла удар по объекту критической инфраструктуры Сумской громады.

"Несмотря на высокую пожарную нагрузку, спасателям удалось ликвидировать все очаги горения. К счастью, пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.

Как уточнили в Минэнерго, враг нанес удары по энергетическим объектам в Сумской и Донецкой областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

 

Фото: последствия удара по объекту критической инфраструктуры в Сумах (t.me/dsns_telegram)

 

Российские удары по энергетике в Сумах

Напомним, часть Сум утром в понедельник, 27 октября, осталась без электроэнергии из-за атаки российских войск. В области вели графики аварийных отключений света.

Перед тем в облэнерго также сообщали о перебоях с распределением электроэнергии в части города Сумы и Сумского района.

