Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури у Сумах: з'явились фото з місця удару

Фото: наслідки удару по об'єкту критичної інфраструктури у Сумах (t.me/dsns_telegram)

Рятувальники показали ліквідацію пожежі після російського удару по Сумах в ніч на 27 жовтня. Під прицілом перебував об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України та Міненерго.