ua en ru
Пн, 27 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури у Сумах: з'явились фото з місця удару

Суми, Понеділок 27 жовтня 2025 10:54
UA EN RU
Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури у Сумах: з'явились фото з місця удару Фото: наслідки удару по об'єкту критичної інфраструктури у Сумах (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Рятувальники показали ліквідацію пожежі після російського удару по Сумах в ніч на 27 жовтня. Під прицілом перебував об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України та Міненерго.

Так, в ніч на 27 жовтня армія РФ завдала удару по об’єкту критичної інфраструктури Сумської громади.

"Попри високе пожежне навантаження, рятувальникам вдалося ліквідувати всі осередки горіння. На щастя, постраждалих немає", - повідомили у ДСНС.

Як уточнили у Міненерго, ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах у Сумської та Донецької областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Фото: наслідки удару по об'єкту критичної інфраструктури у Сумах (t.me/dsns_telegram)

Російські удари по енергетиці у Сумах

Нагадаємо, частина Сум зранку у понеділок, 27 жовтня, залишилась без електроенергії через атаку російських військ. В області вели графіки аварійних відключень світла.

Перед тим в обленерго також повідомляли про перебої з розподілом електроенергії в частині міста Суми та Сумського району.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Пожежа Війна в Україні
Новини
В Києві та кількох областях екстрені відключення світла: графіки не діють
В Києві та кількох областях екстрені відключення світла: графіки не діють
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію