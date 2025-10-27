Россия атаковала объект критической инфраструктуры в Сумах: появились фото с места удара

Фото: последствия удара по объекту критической инфраструктуры в Сумах (t.me/dsns_telegram)

Спасатели показали ликвидацию пожара после российского удара по Сумах в ночь на 27 октября. Под прицелом находился объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины и Минэнерго.