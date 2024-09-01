ua en ru
Нд, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія атакувала Курахове з "Ураганів": є жертви, багато поранених

Україна, Неділя 01 вересня 2024 19:16
UA EN RU
Росія атакувала Курахове з "Ураганів": є жертви, багато поранених Фото: Росія атакувала Курахове (brovary.net.ua)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові сьогодні, 1 вересня, завдали удару по центру Курахового. Від ворожої атаки постраждали багато людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

За даними прокуратури, сьогодні окупанти завдали чергового удару по центральній частині м. Курахове. Проти мирного населення ворог, ймовірно, використав ствольну артилерію та РСЗВ "Ураган".

Росія атакувала Курахове з &quot;Ураганів&quot;: є жертви, багато поранених

Станом на 17:30 кількість поранених внаслідок обстрілу центру Курахового збільшилась до 11 осіб. Серед постраждалих 5 жінок та 6 чоловіків. Одна людина перебуває у важкому стані. Ще три людини загинули.

У місті пошкоджено багатоквартирні й приватні будинки, автомобілі. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

Нагадаємо, що перед цим російські війська атакували Курахове Донецької області у п'ятницю, 30 серпня. Внаслідок обстрілу були поранені.

До цього 25 серпня Росія вдарила по готелю у Краматорську. У момент атаки там перебували іноземні журналісти. Крім того, в готелі проживали громадяни України, США, Латвії, Німеччини та Великої Британії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Курахово Війна Росії проти України
NEWS
Під ударом ТЦ, Палац спорту, "Нова пошта": що відомо про наслідки обстрілу Харкова
Під ударом ТЦ, Палац спорту, "Нова пошта": що відомо про наслідки обстрілу Харкова
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії