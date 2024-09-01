Росія атакувала Курахове з "Ураганів": є жертви, багато поранених

Російські військові сьогодні, 1 вересня, завдали удару по центру Курахового. Від ворожої атаки постраждали багато людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру .

Станом на 17:30 кількість поранених внаслідок обстрілу центру Курахового збільшилась до 11 осіб. Серед постраждалих 5 жінок та 6 чоловіків. Одна людина перебуває у важкому стані. Ще три людини загинули.

За даними прокуратури, сьогодні окупанти завдали чергового удару по центральній частині м. Курахове. Проти мирного населення ворог, ймовірно, використав ствольну артилерію та РСЗВ "Ураган".

Нагадаємо, що перед цим російські війська атакували Курахове Донецької області у п'ятницю, 30 серпня. Внаслідок обстрілу були поранені.

До цього 25 серпня Росія вдарила по готелю у Краматорську. У момент атаки там перебували іноземні журналісти. Крім того, в готелі проживали громадяни України, США, Латвії, Німеччини та Великої Британії.

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