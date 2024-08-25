Постраждали журналісти Reuters і не тільки: що відомо про ракетний удар по Краматорську

Все, що відомо про обстріл Краматорська - у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Цієї ночі російські війська атакували Краматорськ - одне з найбільших міст Донецької області. Як повідомила місцева влада, під удар потрапив готель. Також була пошкоджено також багатоповерхівку поблизу.

На місце інциденту прибула поліція, рятувальники та медики. Триває рятувально-пошукова операція.

Фото: росіяни вдарили по готелю у Краматорську (t.me/VadymFilashkin)

Чим атакувала Росія

Як встановили правоохоронці та рятувальники, росіяни випустили по Краматорську балістичні ракети "Іскандер-М".

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Варто додати, за повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, армія РФ випустила цієї ночі по Україні крилату ракету "Іскандер-К" та балістичну "Іскандер-М", а також шість авіаційних ракет типу Х-59/Х-69 та дев'ять ударних дронів.

Сили протиповітряної знищили вісім дронів-камікадзе у Миколаївській області.

Хто серед постраждалих

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін зранку повідомив, що внаслідок удару по готелю постраждали троє журналістів. Вони є громадянами України, США та Британії. Також була інформація, що одна людина перебуває під завалами.

Цю інформацію також підтвердила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники зазначили, що в результаті обстрілу було частково зруйновано двоповерхову будівлю готелю. З другого поверху врятували особу, ще одну людину шукають.

Станом на 11:00 рятувальники розібрали 60 тонн будівельних конструкцій.

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Прокуратура уточнювала, що у готелі, який потрапив під обстріл, тілесні ушкодження отримали іноземні журналісти 38 та 40 років. У поранених - мінно-вибухова травма, забій головного мозку, перелом ноги, контузія, різані рани тіла.

Агентство Reuters повідомило, що внаслідок обстрілу постраждали його журналісти. Відомо, що в готелі у Краматорську зупинилась команда Reuters з шести людей.

"Один наш колега вважається зниклим безвісти, ще двоє доставлені в лікарню для надання медичної допомоги", - йдеться у заяві видання.

Пізніше очільник Донецької ОВА підтвердив, що усі постраждалі - журналісти Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Також, імовірно, під завалами перебуває журналіст з Великої Британії.

За словами Вадима Філашкіна, кількість поранених зросла до чотирьох.

t.me/VadymFilashkin

Також через атаку окупантів постраждала польська журналістка Моніка Андрушевська. Вона висвітлює війну РФ проти України. У момент атаки вона їхала поруч в автомобілі.

Журналістка отримала легкі ушкодження.Жінка у своїх соцмережах показала фото пошкодженої автівки.

"Моя перша особиста кров, пролита за Україну - якраз на День незалежності. Після 10 років війни. "Іскандер" поруч зі мною… Ти просто їздиш по місту. Просто живеш. Просто дихаєш. Цього достатньо, щоб росіяни спробували тебе вбити", - написала Андрушевська у Facebook.

скриншот facebook.com/monikandruszewska

Міністерство закордонних справ України відреагувало на удар по Краматорську. Речник відомства назвав дії Росії варварським злочином та закликав світ засудити обстріл, внаслідок якого постраждали журналісти іноземних ЗМІ.