Россия атаковала Курахово из "Ураганов": есть жертвы, много раненых

Российские военные сегодня, 1 сентября, нанесли удар по центру Курахово. От вражеской атаки пострадали многие люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

По данным прокуратуры, сегодня оккупанты нанесли очередной удар по центральной части г. Курахово. Против мирного населения враг, вероятно, использовал ствольную артиллерию и РСЗО "Ураган". По состоянию на 17:30 количество раненых в результате обстрела центра Курахово увеличилось до 11 человек. Среди пострадавших 5 женщин и 6 мужчин. Один человек находится в тяжелом состоянии. Еще три человека погибли. В городе повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили. Окончательное количество пострадавших устанавливается.