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Россия атаковала Курахово из "Ураганов": есть жертвы, много раненых

Украина, Воскресенье 01 сентября 2024 19:16
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Россия атаковала Курахово из "Ураганов": есть жертвы, много раненых Фото: Россия атаковала Курахово (brovary.net.ua)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные сегодня, 1 сентября, нанесли удар по центру Курахово. От вражеской атаки пострадали многие люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

По данным прокуратуры, сегодня оккупанты нанесли очередной удар по центральной части г. Курахово. Против мирного населения враг, вероятно, использовал ствольную артиллерию и РСЗО "Ураган".

Россия атаковала Курахово из &quot;Ураганов&quot;: есть жертвы, много раненых

По состоянию на 17:30 количество раненых в результате обстрела центра Курахово увеличилось до 11 человек. Среди пострадавших 5 женщин и 6 мужчин. Один человек находится в тяжелом состоянии. Еще три человека погибли.

В городе повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили. Окончательное количество пострадавших устанавливается.

Напомним, что перед этим российские войска атаковали Курахово Донецкой области в пятницу, 30 августа. В результате обстрела были ранены.

До этого 25 августа Россия ударила по гостинице в Краматорске. В момент атаки там находились иностранные журналисты. Кроме того, в гостинице проживали граждане Украины, США, Латвии, Германии и Великобритании.

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