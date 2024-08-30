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Росія атакувала Курахове з "Ураганів": є поранені, під завалами можуть бути люди

Курахове, П'ятниця 30 серпня 2024 14:58
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Росія атакувала Курахове з "Ураганів": є поранені, під завалами можуть бути люди Фото: окупанти атакували Курахове з "Ураганів" (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська атакували Курахове Донецької області у п'ятницю, 30 серпня. Внаслідок обстрілу є поранені, під завалами можуть бути люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна у Telegram.

Окупаційні війська сьогодні вдень вдарили по місту Курахове з реактивної системи залпового вогню "Ураган". Зафіксовані прямі влучання у житлову триповерхівку, адмінбудівлю і крамницю.

Станом на 13:50 відомо про п'ятьох постраждалих. За словами голови Донецької ОВА, ймовірно, під завалами також перебувають люди.

На місці влучань триває рятувальна операція.

Фото: війська РФ атакували Курахове з "Ураганів" (t.me/VadymFilashkin)

Ситуація у Донецькій області

У Донецькій області тривають бойові дії на декількох напрямках фронту. Найважча ситуація у районі Покровська, Торецька, Курахового та Часового Яру. Місцева влада закликає жителів евакуюватися у безпечні регіони України.

Окупанти щодня обстрілюють населені пункти Донецької області. Так, 25 серпня Росія вдарила по готелю у Краматорську. У момент атаки там перебували іноземні журналісти - громадяни України, США, Латвії, Німеччини та Великої Британії.

Внаслідок атаки постраждали кореспонденти агентства Reuters, а також польська журналістка. Через обстріл загинув британець, радник з питань безпеки Раян Еванс - одним із шести співробітників Reuters, які перебували у готелі.

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