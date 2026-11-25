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Російські окупанти в середу, 25 листопада, вдарили по Києву балістичними ракетами, у місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка.

"Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики", - розповів він. Кличко також закликав мешканців і гостей столиці перебувати в укриттях. Місцеві пабліки повідомляють про удар по енергооб'єкту, проте офіційної інформації наразі не було. Нагадаємо, прем'єр Сергій Корецький повідомив, що в ніч на сьогодні, 25 листопада, основний удар росіян був по українській енергетиці. Найскладніша ситуація зафіксована в Запоріжжі.