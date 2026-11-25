Росія атакувала Київ балістикою, у столиці пролунали вибухи
Російські окупанти в середу, 25 листопада, вдарили по Києву балістичними ракетами, у місті пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка.
"Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики", - розповів він.
Кличко також закликав мешканців і гостей столиці перебувати в укриттях.
Місцеві пабліки повідомляють про удар по енергооб'єкту, проте офіційної інформації наразі не було.
Нагадаємо, прем'єр Сергій Корецький повідомив, що в ніч на сьогодні, 25 листопада, основний удар росіян був по українській енергетиці. Найскладніша ситуація зафіксована в Запоріжжі.
Зазначимо, ввечері 24 листопада російський дрон влучив у двір 16-поверхового житлового будинку в Шевченківському районі Києва. На першому та другому поверхах спалахнула пожежа.
Пізніше поліція уточнила, що внаслідок атаки троє людей отримали поранення. Крім того, пошкоджень зазнали розташовані поруч житлові будинки, дитячий садок, офісне приміщення, готель та автомобілі.