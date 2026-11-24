У Києві горить багатоповерхівка після падіння уламків дрона: є постраждалі
В Києві у Шевченківському районі після вечірнього обстрілу РФ уламки дрона спричинили пожежу у 16-поверховому житловому будинку. Відомо про двох постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис столичного мера Віталія Кличка.
Опів на одинадцяту ввечері вівторка Кличко повідомив про пожежу у Шевченківському районі.
"У Шевченківському районі влучання уламків БпЛА та пожежа на 1-2 поверхах 16-поверхового житлового будинку. А також - у дворі будинку.
Екстрені служби прямують на місце", - написав він.
Пізніше з'явилось повідомлення про двох постраждалих в результаті атаки росіян на багатоповерхівку. Обом медики надали допомогу на місці, повідомив мер.
Атака на Київ 24 листопада та нещодавні НП
Як відомо, ворог обстрілював столицю також вдень вівторка. В результаті загорілися склади у Голосіївському районі. Пожежу вже загасили.
Нагадаємо, 22 листопада росіяни вдарили по Димеру у Київській області, атака на п'ятиповерхівку закінчилась жертвами - 11 людей загинули, доля ще двох невідома.
Президент Володимир Зеленський заявив, що в будинок влучив російський дрон типу "Шахед", унаслідок чого було зруйновано весь під'їзд.