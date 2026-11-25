Российские оккупанты в среду, 25 ноября, ударили по Киеву баллистическими ракетами, в городе прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко.

"Взрывы в столице. Город под атакой баллистики", - рассказал он.

Кличко также призвал жителей и гостей столицы находиться в укрытиях.

Местные паблики сообщают об ударе по энергообъекту, однако официальной информации пока не было.

Напомним, премьер Сергей Корецкий сообщил, что в ночь на сегодня, 25 ноября, основной удар россиян был по украинской энергетике. Самая сложная ситуация зафиксирована в Запорожье.