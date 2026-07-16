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Росія атакувала Київ балістикою: що відомо про влучання, пожежі та інші наслідки

02:07 16.07.2026 Чт
2 хв
Що відомо про перші наслідки атаки на Київ?
aimg Юлія Маловічко
Фото: працівник ДСНС на виклику (ДСНС міста Київ Facebook)

Ворог в ніч на 16 липня атакував столицю балістикою, в результаті чого пролунала серія потужних вибухів. Місто охопили сильні пожежі.

РБК-Україна розповідає, що відомо станом на зараз.

Головне:

  • перші вибухи пролунали приблизно за хвилину після оголошення тривоги;
  • ворог бив по місту балістикою;
  • наслідки зафіксовані у двох районах;

Чим атакувала РФ

Близько першої ночі, о 0:48, у Києві пролунала гучна серія вибухів. За кілька хвилин до цього Повітряні Сили попередили про пуски балістики на столицю.

Спочатку мова йшла про одну ракету, потім РФ запустила ще три.

О 1:04 Київ сколихнули повторні вибухи - Повітряні Сили написали про ще 4 ракети.

Моніторингові канали припустили, шо ворог окрім С-400 міг застосувати ракети типу "Іскандер-М"

Перші наслідки обстрілу

Мер Києва Віталій Кличко повідомив о 1:09 про перші наслідки атаки, які зафіксовані у двох районах - Дарницькому та Святошинському.

Детальніше щодо кожного з них - нижче.

Дарницький район

У цьому районі уламки ракети впали на території нежитлової забудови, де спалахнула пожежа. Пізніше стало відомо, що за іншою адресою зафіксовано влучання в нежитлову будівлю.

Святошинський район

Як написав мер міста, у цьому районі є влучання в складські приміщення, де також спалахнула пожежа.

Станом на 1:58 карта повітряних тривог України виглядає так:

Як відомо, росіяни останнім часом здійснюють активні атаки на Київ, застосовуючи ракети то дрони, здебільшого балістику, оскільки Збройні Сили не забезпечені достатньою кількістю ракет для ППО проти цього виду озброєння.

Також РБК-Україна писало про обстріл столиці в ніч на 14 липня - тоді перші наслідки були зафіксовані в Голосіївському та Дарницькому районах.

В Голосіївському спалахнули складські приміщення, а в Дарницькому загорілися автомобілі.

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