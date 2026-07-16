Россия атаковала Киев баллистикой: что известно о попадании, пожарах и других последствиях

Враг в ночь на 16 июля атаковал столицу баллистикой, в результате чего раздалась серия мощных взрывов. Город охватили сильные пожары.
РБК-Украина рассказывает, что известно по состоянию на данный момент.
Главное:
Около часа ночи, в 0:48, в Киеве прозвучала громкая серия взрывов. За несколько минут до этого Воздушные Силы предупредили о пусках баллистики в столицу.
Сначала речь шла об одной ракете, затем РФ запустила еще три.
В 1:04 Киев всколыхнули повторные взрывы - Воздушные Силы написали еще о 4 ракетах.
Мониторинговые каналы предположили, что враг кроме С-400 мог применить ракеты типа "Искандер-М"
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в 1:09 о первых последствиях атаки, которые зафиксированы в двух районах – Дарницком и Святошинском .
Подробнее по каждому из них – ниже.
В этом районе обломки ракеты упали на территории нежилой застройки, где вспыхнул пожар. Позже стало известно, что по другому адресу зафиксировано попадание в нежилое здание.
Как написал мэр города, в этом районе есть попадание в складские помещения, где также загорелся пожар.
По состоянию на 1:58 карта воздушных тревог Украины выглядит так:
Как известно, россияне в последнее время совершают активные атаки на Киев, применяя ракеты и дроны, в основном баллистику, поскольку Вооруженные Силы не обеспечены достаточным количеством ракет для ПВО против этого вида вооружения.
Также РБК-Украина писала об обстреле столицы в ночь на 14 июля – тогда первые последствия были зафиксированы в Голосеевском и Дарницком районах.
В Голосеевском загорелись складские помещения, а в Дарницком - автомобили.