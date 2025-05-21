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Россия атаковала Херсонщину: пять женщин в больнице после удара дрона

Среда 21 мая 2025 10:17
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Россия атаковала Херсонщину: пять женщин в больнице после удара дрона Фото: Российский дрон атаковал Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия атаковала Херсонскую область дронами. Пятеро женщин получили ранения и находятся в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОГА (ОГА).

Утром 21 мая российская армия атаковала поселок Белозерка в Херсонской области с дронов.

В результате удара пострадали по меньшей мере пять местных жительниц, все - женщины в возрасте от 47 до 67 лет.

Около 08:00 один из БПЛА попал по жилому сектору. Сначала стало известно о 62-летней пострадавшей, которую доставили в больницу со взрывной травмой.

Впоследствии в ОГА уточнили данные - женщина получила также контузию, ранения грудной клетки и ног.

У 67-летней зафиксирована взрывная контузия и закрытая черепно-мозговая травма. Еще одна женщина, 61-летняя, имеет ранения грудной клетки, плеча и ноги.

Еще пострадавшая, 54-летняя женщина, обратилась за медпомощью амбулаторно с взрывной травмой и контузией.

У самой молодой пострадавшей, 47-летней жительницы, диагностированы осколочные ранения рук и ног, взрывная травма и закрытая черепно-мозговая травма.

Все раненые находятся в больницах, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Обстрел Херсона

Напомним, что это не первый удар по городу, ведь ранее в Херсоне российский дрон сбросил взрывчатку на авто.

Отметим, что за последние недели это не первый случай, когда беспилотники врага применяют взрывчатку против мирного населения.

К примеру, утром 17 мая в Херсоне российские войска атаковали гражданских работников коммунального предприятия с помощью ударного дрона.

Также, 19 мая ГСЧС проинформировали, что в результате ракетного удара по частному жилому дому погиб один человек.

А в прошлом месяце российские захватчики обстреляли центр Херсона. Тогда из-за российского удара один человек погиб, а еще один получил ранения.

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