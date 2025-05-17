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РФ атакувала вантажівку комунальників у Херсоні: постраждали троє працівників

Субота 17 травня 2025 11:35
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РФ атакувала вантажівку комунальників у Херсоні: постраждали троє працівників Фото: РФ атакувала вантажівку комунальників (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Херсоні вранці 17 травня російські війська атакували цивільних працівників комунального підприємства за допомогою ударного дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

За даними Херсонської ОВА, близько 9:00 в Дніпровському районі ворожий безпілотник влучив у вантажівку КП "Парки Херсона".

На момент атаки в авто перебували троє працівників.

Унаслідок удару мінно-вибухову травму отримав 59-річний чоловік. Його госпіталізували з місця події співробітники поліції.

Згодом стало відомо, що постраждали ще двоє комунальників 1972 та 1974 року народження. В обох діагностували контузії та мінно-вибухові травми.

Наразі потерпілі проходять додаткове медичне обстеження.

Обстріли Херсона та області

Російські війська регулярно застосовують дрони для атак на цивільну інфраструктуру та транспорт, зокрема у прифронтових районах Херсонщини.

Втім, лівобережна частина Херсонської області залишається під російською окупацією. Армія РФ щоденно обстрілює Херсон та інші населені пункти на правому березі Дніпра.

Так, 13 квітня російські загарбники обстріляли центр Херсон, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна - поранена. У Херсоні було пошкоджено дитячий медзаклад.

Крім того, 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

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