РФ атакувала вантажівку комунальників у Херсоні: постраждали троє працівників

У Херсоні вранці 17 травня російські війська атакували цивільних працівників комунального підприємства за допомогою ударного дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

Згодом стало відомо, що постраждали ще двоє комунальників 1972 та 1974 року народження. В обох діагностували контузії та мінно-вибухові травми.

Унаслідок удару мінно-вибухову травму отримав 59-річний чоловік. Його госпіталізували з місця події співробітники поліції.

На момент атаки в авто перебували троє працівників.

За даними Херсонської ОВА, близько 9:00 в Дніпровському районі ворожий безпілотник влучив у вантажівку КП "Парки Херсона".

Обстріли Херсона та області

Російські війська регулярно застосовують дрони для атак на цивільну інфраструктуру та транспорт, зокрема у прифронтових районах Херсонщини.

Втім, лівобережна частина Херсонської області залишається під російською окупацією. Армія РФ щоденно обстрілює Херсон та інші населені пункти на правому березі Дніпра.

Так, 13 квітня російські загарбники обстріляли центр Херсон, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна - поранена. У Херсоні було пошкоджено дитячий медзаклад.

Крім того, 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

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