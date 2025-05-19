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У Херсоні через російський удар зруйновано будинок, є жертва

Понеділок 19 травня 2025 12:15
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У Херсоні через російський удар зруйновано будинок, є жертва Фото: Внаслідок обстрілу в Херсоні загинула людина (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Херсоні внаслідок російського удару зруйновано будинок. Одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

ДСНС проінформували, що внаслідок ракетного удару по приватному житловому будинку загинула одна людина.

У Херсоні через російський удар зруйновано будинок, є жертваФото: ДСНС України

Ще одного постраждалого - літнього чоловіка надзвичайники знайшли під завалами та передали медикам для надання допомоги.

У Херсоні через російський удар зруйновано будинок, є жертваФото: ДСНС України

За інформацією ДСНС України, рятувальники оперативно розбирали руїни, незважаючи на ризик повторних обстрілів.

Обстріл Херсону

Нагадаємо, що це не перший удар по місту, адже раніше у Херсоні російський дрон скинув вибухівку на авто.

Відзначимо, що за останні тижні це не перший випадок, коли безпілотники ворога застосовують вибухівку проти мирного населення.

До прикладу, вранці 17 травня у Херсоні російські війська атакували цивільних працівників комунального підприємства за допомогою ударного дрона.

А минулого місяця російські загарбники обстріляли центр Херсона. Тоді через російський удар одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.

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