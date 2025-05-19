У Херсоні через російський удар зруйновано будинок, є жертва
У Херсоні внаслідок російського удару зруйновано будинок. Одна людина загинула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
ДСНС проінформували, що внаслідок ракетного удару по приватному житловому будинку загинула одна людина.
Фото: ДСНС України
Ще одного постраждалого - літнього чоловіка надзвичайники знайшли під завалами та передали медикам для надання допомоги.
Фото: ДСНС України
За інформацією ДСНС України, рятувальники оперативно розбирали руїни, незважаючи на ризик повторних обстрілів.
Обстріл Херсону
Нагадаємо, що це не перший удар по місту, адже раніше у Херсоні російський дрон скинув вибухівку на авто.
Відзначимо, що за останні тижні це не перший випадок, коли безпілотники ворога застосовують вибухівку проти мирного населення.
До прикладу, вранці 17 травня у Херсоні російські війська атакували цивільних працівників комунального підприємства за допомогою ударного дрона.
А минулого місяця російські загарбники обстріляли центр Херсона. Тоді через російський удар одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.
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