У Херсоні через російський удар зруйновано будинок, є жертва

У Херсоні внаслідок російського удару зруйновано будинок. Одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За інформацією ДСНС України, рятувальники оперативно розбирали руїни, незважаючи на ризик повторних обстрілів.

Ще одного постраждалого - літнього чоловіка надзвичайники знайшли під завалами та передали медикам для надання допомоги.

ДСНС проінформували, що внаслідок ракетного удару по приватному житловому будинку загинула одна людина.

Обстріл Херсону

Нагадаємо, що це не перший удар по місту, адже раніше у Херсоні російський дрон скинув вибухівку на авто.

Відзначимо, що за останні тижні це не перший випадок, коли безпілотники ворога застосовують вибухівку проти мирного населення.

До прикладу, вранці 17 травня у Херсоні російські війська атакували цивільних працівників комунального підприємства за допомогою ударного дрона.

А минулого місяця російські загарбники обстріляли центр Херсона. Тоді через російський удар одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.

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