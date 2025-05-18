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РФ скинула вибухівку на авто в Херсоні: двоє чоловіків у лікарні

Неділя 18 травня 2025 10:54
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РФ скинула вибухівку на авто в Херсоні: двоє чоловіків у лікарні Фото: У Херсоні дрон РФ скинув вибухівку на машину (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Херсоні російський дрон скинув вибухівку на авто. Постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

У Херсоні російські військові атакували цивільний автомобіль, скинувши вибухівку з дрона.

Як повідомляється, у наслідок удару постраждали двоє чоловіків віком 64 та 51 рік.

За даними Херсонської ОВА, обидва чоловіки зазнали серйозних травм - зокрема вибухових, черепно-мозкових і уламкових поранень, а також контузій.

Потерпілих госпіталізували, їм надається медична допомога.

Обстріли Херсона та області

Військові дрони РФ дедалі частіше використовуються для точкових ударів по цивільній інфраструктурі та транспорту.

За останні тижні це вже не перший випадок, коли безпілотники ворога застосовують вибухівку проти мирного населення.

Нагадаємо, що у Херсоні вранці 17 травня російські війська атакували цивільних працівників комунального підприємства за допомогою ударного дрона.

Так, 13 квітня російські загарбники обстріляли центр Херсон, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна - поранена. У Херсоні було пошкоджено дитячий медзаклад.

Крім того, 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

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